Я не хочу это делать в отношении России, я люблю россиян, – Трамп о санкциях

Президент США Дональд Трамп заявил, что уменьшит срок, который дал Путину, чтобы заключить перемирие с Украиной. В то же время он заявил, что не имеет личного желания накладывать санкции на Россию.

Трамп сказал, что любит россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Кира Стармера и Дональда Трампа с журналистами.

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Что Трамп сказал о санкциях против России?

Трамп заявил, что США прибегнут к вторичным санкциям, если Россия не планирует заключать соглашение. Он подчеркнул, что достичь его вполне возможно.

Президент США отметил, что объявит о сокращении срока ультиматума Путину до 10 – 12 дней позже сегодня, 28 июля.

Я объявлю это, вероятно, сегодня вечером или завтра. Но нет причин ждать. Если вы знаете, каким будет ответ, зачем ждать?

– сказал Трамп.

По словам Трампа наказание России будет включать санкции, и, возможно, вторичные тарифы.

"Я не хочу делать это с Россией. Я люблю россиян. Они замечательные люди. Я не хочу делать это с Россией",

– подчеркнул Трамп.

Он добавил, что из-за войны потерян целый миллион россиян.