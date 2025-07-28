Я не хочу это делать в отношении России, я люблю россиян, – Трамп о санкциях
- Трамп заявил о сокращении срока ультиматума Путину для заключения перемирия с Украиной, угрожая санкциями.
- Трамп подчеркнул, что не хочет накладывать санкции на Россию, поскольку любит россиян.
Президент США Дональд Трамп заявил, что уменьшит срок, который дал Путину, чтобы заключить перемирие с Украиной. В то же время он заявил, что не имеет личного желания накладывать санкции на Россию.
Трамп сказал, что любит россиян. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Кира Стармера и Дональда Трампа с журналистами.
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Что Трамп сказал о санкциях против России?
Трамп заявил, что США прибегнут к вторичным санкциям, если Россия не планирует заключать соглашение. Он подчеркнул, что достичь его вполне возможно.
Президент США отметил, что объявит о сокращении срока ультиматума Путину до 10 – 12 дней позже сегодня, 28 июля.
Я объявлю это, вероятно, сегодня вечером или завтра. Но нет причин ждать. Если вы знаете, каким будет ответ, зачем ждать?
– сказал Трамп.
По словам Трампа наказание России будет включать санкции, и, возможно, вторичные тарифы.
"Я не хочу делать это с Россией. Я люблю россиян. Они замечательные люди. Я не хочу делать это с Россией",
– подчеркнул Трамп.
Он добавил, что из-за войны потерян целый миллион россиян.