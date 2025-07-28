Трамп сказав, що любить росіян. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на зустріч Кіра Стармера та Дональда Трампа з журналістами.

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Що Трамп сказав про санкції проти Росії?

Трамп заявив, що США вдадуться до вторинних санкцій, якщо Росія не планує укладати угоду. Він підкреслив, що досягти її цілком можливо.

Президент США зазначив, що оголосить про скорочення терміну ультиматуму Путіну до 10-12 днів пізніше сьогодні, 28 липня.

Я оголошу це, ймовірно, сьогодні ввечері або завтра. Але немає причин чекати. Якщо ви знаєте, якою буде відповідь, навіщо чекати?

– сказав Трамп.

За словами Трампа покарання Росії включатиме санкції, й, можливо, вторинні тарифи.

"Я не хочу робити це з Росією. Я люблю російський народ. Вони чудові люди. Я не хочу робити це з Росією",

– підкреслив Трамп.

Він додав, що через війну втрачено цілий мільйон росіян.