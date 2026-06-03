Трамп признал, что кричал на Нетаньяху: что говорит премьер Израиля

Дональд Трамп дал интервью, в котором подтвердил, что ругал Беньямина Нетаньяху. Но заверил, что сейчас между ними все хорошо.

Об этом говорится в материале The New York Post.

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Какие сейчас отношения между Трампом и Нетаньяху?

Президент США объяснил: накричал на Нетаньяху, потому что "немного возмутился его постоянной борьбой с Ливаном".

Дело в том, что Израиль не прекращает боевые действия в Ливане, из-за чего Иран прекратил мирные переговоры с США. А потому Трамп, как писали СМИ, назвал премьера Израиля сумасшедшим. И даже сказал, что защищает его д*пу, иначе тот сидел бы в тюрьме. Предположительно, имея в виду то, что Нетаньяху разыскивает Международный уголовный суд.

Но теперь, по словам Трампа, лидеры нашли общий язык.

Мы очень хорошо работали вместе. Мне очень нравится Биби. И я очень хорошо с ним работаю,

– рассказал президент США.

Сам Нетаньяху тоже прокомментировал упреки Трампа. Во время интервью он провел параллель с семейной жизнью.

"Иногда, как и в лучших семьях, у нас случаются мелкие споры. Но мы всегда находим способ их решить. Утром мы можем не соглашаться, но уже к полудню мы снова на одной волне", – высказался он.

Напомним, Иран пригрозил снова перекрыть Ормузский пролив и еще один. Это якобы в ответ за атаки по Ливану.