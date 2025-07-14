Путину это не понравится: одним шагом Трамп может дать России важный сигнал

Трамп планирует использовать свои президентские полномочия по программе PDA и передать Украине бесплатное оружие на сумму 300 миллионов долларов. Это станет сигналом для России.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп в эфире 24 Канала рассказал, что такая помощь действительно поможет Украине, впрочем стоит дождаться конкретного действия со стороны Дональда Трампа. Это будет сигналом Владимиру Путину, что он находится на ложном пути в отношениях с Соединенными Штатами.

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Действия и заявления Трампа – часто меняются

Впрочем Шарп предположил, что Путин учитывает такие шаги американской администрации. И хотя они реально помогут Украине, на действия российского диктатора они не влияют.

Это не то, что остановит Путина, но это точно то, что ему не понравится,

– сказал Давид Шарп.

Он добавил, что Дональд Трамп – довольно непредсказуем: резкие заявления часто сменяются мягкими, а действия могут быть совершенно неожиданными. Это хорошо видно на примере израильского и ближневосточного направлений – в отношениях с Израилем предсказуемости было значительно больше.

Даже в этих отношениях случались неожиданности. Например, полным сюрпризом стало то, что американцы вели прямые переговоры с ХАМАСом. Или когда США внезапно остановили операцию против Йемена.

Это, возможно, не было напрямую связано с Израилем, однако стало очень неожиданным и не было воспринято на Ближнем Востоке как оптимальный шаг. С другой стороны, мало кто ожидал, что Трамп фактически даст "зеленый свет" Израилю на атаку Ирана – а на кулуарном уровне именно это и произошло,

– отметил Шарп.

Он добавил, что сейчас в риторике Дональда Трампа произошли изменения – как в отношении к России, так и в подходе к Украине. Трамп поставил на карту как минимум свой политический престиж, рассчитывая на достижение соглашения с Россией. Он фактически пошел ей навстречу.

Старая стратегия США – не сработала

Шарп объяснил, что суть этой стратегии президента США в свое время озвучил госсекретарь Марко Рубио. По сути, он заявил: да, Россия – бесспорно агрессор, но если Соединенные Штаты будут критиковать ее жестко и открыто, то потеряют возможность поддерживать с ней любой контакт. Поэтому они решили проверить, можно ли достичь результата, ведя диалог с Россией и предлагая ей определенные "пряники".

Впрочем, похоже, такая политика не работает. Россия в определенной степени вышла из изоляции. Однако, судя по всему, это ее только вдохновило, но не сделало сговорчивее.

Это привело к тому, что Путин, с одной стороны, тянет время, не желая серьезно ссориться с Трампом. С другой стороны, на критически важные для Трампа шаги, на которые он, собственно, поставил свой престиж, не идет и не продвигается вперед. И, соответственно, мы видим, что терпение американцев иссякает,

– отметил Шарп.

Он добавил, что сейчас в Конгрессе находится на рассмотрении законопроект сенатора Линдси Грэма по новому пакету санкций. В то же время стоит дождаться реальных действий, ведь Россия, вероятно, снова попытается затянуть процесс, выдвинув новую – возможно, фиктивную – предложение. И какой бы выбор не сделали Соединенные Штаты, Шарп предполагает, что в условиях затягивания со стороны России это решение будет принято достаточно скоро.