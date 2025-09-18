Президент США непрерывно медлит с реальными действиями против Владимира Путина, особенно на фоне растущего наступления на Украину, не говоря уже о недавнем нарушении воздушного пространства Польши.

Как Трамп избегает решений по России?

Несмотря на то, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что нарушение воздушного пространства Польши стало "ближайшим к открытому конфликту со времен Второй мировой войны", Дональд Трамп оправдал это ошибкой.

Мне нравится фраза Трампа: "Что это за нарушение Россией воздушного пространства Польши с помощью беспилотников?" Наш президент звучит как блогер-подросток, который комментирует какую-то кинозвезду, которая сделала что-то позорное на публике, а не как лидер свободного мира,

– пишет обозреватель.

В то же время президент США требует от Европы прекращения закупки российской нефти, и введения пошлины от 50 до 100% на Китай со стороны стран-членов НАТО, после чего он якобы введет сильные экономические санкции против России.

По мнению Фридмана, серьезный президент не публиковал бы такие требования в соцсетях, а работал бы со своей командой по телефону. По его словам, кажется, что каждого Трамп добавляет еще одно условие для введения ограничений.

"Я всегда избегал более конспирологических объяснений поведения Трампа. Я не верю, что президент США является каким-то агентом Путина (хотя он точно знает, как играть такую роль на телевидении). Я считаю, что Трамп просто отличается от всех американских президентов после Второй мировой войны – и не в хорошем смысле", – говорится в материале.

Первоначально, как считает журналист, Дональд Трамп не разделяет убеждение о том, что НАТО является крупнейшей коалицией в истории, которая расширяет и защищает зоны свободных людей, свободных рынков и верховенства права.

Также, по его мнению, в действующей администрации нет реального процесса формирования политики. В то же время нет никаких признаков того, что любые политические заявления Трампа предварительно проверяются или согласовываются.

"Вы замечали пустой взгляд на лице государственного секретаря Марко Рубио, когда он находится рядом с Трампом? Похоже, это взгляд человека, который пытается скрыть свое удивление", – заметил Фридман.

По словам Фридмана, если страны не льстят американскому президенту и имеют торговый профицит с США, например Индия, то их демократическая система может не спасти от пошлин президента США.

"Но если вы льстите ему, как это делает Путин, и предлагаете ему инвестиционные возможности, как это также делает Путин, то Трамп может не наложить на вас ни одной новой пошлины, даже если, как и Россия, ваша экономика имеет торговый профицит с Америкой", – отмечает эксперт.

Трамп перебрасывает ответственность

На днях Дональд Трамп в очередной раз заявил в Truth Social, что это "война Байдена и Зеленского". Впрочем, как замечает Фридман, он не говорит, что это война именно Владимира Путина – человека, который на самом деле ее начал.

Извините, господин Президент. Теперь это ВАША война. Потому что только Вы имеете возможность предоставить Украине военные ресурсы, чтобы дать Путину понять, что время не на его стороне, что он будет вынужден согласиться на сделку,

– пишет Фридман.

Обозреватель признает, что к сожалению, это соглашение позволит России сохранить часть территории на востоке Украины, которую он захватил силой, но условие этого заключается в том, что Путин должен принять западные гарантии безопасности для Украины.

Соответствующие гарантии для Киева со стороны союзников прежде всего направлены на то, чтобы ни один российский лидер никогда не осмелился снова вторгнуться, а также предусматривает членство Украины в Европейском Союзе.

В случае отвлечения Дональда Трампа от Украины, чем он позволит России захватить ее, как пишет Фридман, имя действующего американского президента будет упоминаться в одном ряду с Невиллом Чемберленом.

Отметим. Невилл Чемберлен – бывший премьер-министр Великобритании, который выступал за политику умиротворения Адольфа Гитлера, предлагая уступки во избежание конфликта, однако эта стратегия оказалась неудачной. Противником такой политики был, в частности, Уинстон Черчилль.

