Президент США безперервно зволікає щодо реальних дій проти Володимира Путіна, особливо на тлі зростаючого наступу на Україну, не кажучи вже про нещодавнє порушення повітряного простору Польщі.

Так вважає оглядач Томас Лорен Фрідман. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The New York Times.

Як Трамп уникає рішень щодо Росії?

Попри те, що прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що порушення повітряного простору Польщі стало "найближчим до відкритого конфлікту з часів Другої світової війни", Дональд Трамп виправдав це помилкою.

Мені подобається фраза Трампа: "Що це за порушення Росією повітряного простору Польщі за допомогою безпілотників?" Наш президент звучить як блогер-підліток, який коментує якусь кінозірку, яка зробила щось ганебне на публіці, а не як лідер вільного світу,

– пише оглядач.

Водночас президент США вимагає від Європи припинення закупівлі російської нафти, і введення мита від 50 до 100% на Китай з боку країн-членів НАТО, після чого він нібито запровадить сильні економічні санкції проти Росії.

На думку Фрідмана, серйозний президент не публікував би такі вимоги в соцмережах, а працював би зі своєю командою телефоном. За його словами, здається, що кожного Трамп додає ще одну умову для введення обмежень.

"Я завжди уникав більш конспірологічних пояснень поведінки Трампа. Я не вірю, що президент США є якимось агентом Путіна (хоча він точно знає, як грати таку роль на телебаченні). Я вважаю, що Трамп просто відрізняється від усіх американських президентів після Другої світової війни – і не в хорошому сенсі", – ідеться у матеріалі.

Першочергово, як вважає журналіст, Дональд Трамп не поділяє переконання про те, що НАТО є найбільшою коаліцією в історії, яка розширює та захищає зони вільних людей, вільних ринків і верховенства права.

Також, на його думку, у чинній адміністрації немає реального процесу формування політики. Водночас немає жодних ознак того, що будь-які політичні заяви Трампа попередньо перевіряються чи узгоджуються.

"Ви помічали порожній погляд на обличчі державного секретаря Марко Рубіо, коли він перебуває поруч із Трампом? Схоже, це погляд людини, яка намагається приховати своє здивування", – зауважив Фрідман.

За словами Фрідмана, якщо країни не лестять американському президенту та мають торгівельний профіцит зі США, як-от Індія, то їхня демократична система може не врятувати від мит президента США.

"Але якщо ви лестите йому, як це робить Путін, і пропонуєте йому інвестиційні можливості, як це також робить Путін, то Трамп може не накласти на вас жодного нового мита, навіть якщо, як і Росія, ваша економіка має торгівельний профіцит з Америкою", – наголошує експерт.

Трамп перекидає відповідальність

Днями Дональд Трамп вкотре заявив у Truth Social, що це "війна Байдена і Зеленського". Утім, як зауважує Фрідман, він не каже, що це війна саме Володимира Путіна – людини, яка насправді її розпочала.

Вибачте, пане Президенте. Тепер це ВАША війна. Тому що тільки Ви маєте можливість надати Україні військові ресурси, щоб дати Путіну зрозуміти, що час не на його боці, що він буде змушений погодитися на угоду,

– пише Фрідман.

Оглядач визнає, що на жаль, ця угода дозволить Росії зберегти частину території на сході України, яку він захопив силою, але умова цього полягає в тому, що Путін повинен прийняти західні гарантії безпеки для України.

Відповідні гарантії для Києва з боку союзників насамперед спрямовані на те, щоб жоден російський лідер ніколи не наважився знову вторгнутися, а також передбачає членство України в Європейському Союзі.

У разі відвернення Дональда Трампа від України, чим він дозволить Росії захопити її, як пише Фрідман, ім'я чинного американського президента буде згадуватися в одному ряду з Невіллом Чемберленом.

Зазначимо. Невілл Чемберлен – колишній прем'єр-міністр Великої Британії, який виступав за політику умиротворення Адольфа Гітлера, пропонуючи поступки задля уникнення конфлікту, проте ця стратегія виявилася невдалою. Противником такої політики був, зокрема, Вінстон Черчилль.

