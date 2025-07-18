Трамп уже завтра может изменить свое мнение на 180 градусов и поддержать Путина, – The Hill

Президент США Дональд Трамп раздражен российским диктатором Владимиром Путиным. На фоне этого он сообщил, что договорился с НАТО о поставках Украине через Альянс зенитных ракет Patriot.

Однако пока позиция американского лидера все еще остается непредсказуемой. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Hill.

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О чем свидетельствуют действия Трампа в отношении России?

Независимый журналист, который пишет на темы политики и международных отношений, Элиот Уилсон говорит, что ранее Трамп заявил, что "Путин бросает нам кучу дерьма". Он отмечает, что это действительно жесткие слова, учитывая то, что в прошлом месяце президент США тепло отзывался о российском диктаторе.

По мнению журналиста, все, кто поддерживает Украину, должны приветствовать решение Трампа и надеяться, что батареи Patriot быстро прибудут и усилят противовоздушную оборону страны. В то же время Уилсон призывает к осторожности.

Трамп руководствуется инстинктами, а точнее прихотями, и его взгляды отнюдь не являются последовательными или устойчивыми. Под влиянием импульса он может завтра на 180 градусов изменить свое мнение, снова оказать поддержку Путину и позволить Гегсету продолжать блокировать военную помощь,

– объясняет он.

Уилсон считает, что даже кратковременное прерывание военной помощи Украине может иметь непропорционально решающее влияние, открыв окно возможностей для России. По его мнению, прошлонедельные авиаудары были попыткой воспользоваться именно таким преимуществом.

В издании говорят, что администрация Трампа, вероятно, относится к результату войны по меньшей мере равнодушно, больше не рассматривая его как вопрос международной безопасности, а перекладывая ответственность на европейские государства. Вполне возможно, что в случае падения Киева Трамп просто пожал бы плечами.

Европейские лидеры должны осознавать такую вероятность, ведь финансовая поддержка США уже уменьшилась, и хотя полное ее прекращение не является неизбежным, этого исключать нельзя. Зато американцы, которые до сих пор поддерживают Украину, должны настойчиво доказывать, что это не просто война между двумя государствами, а вопрос глобального значения.

Уилсон убежден, что Европа способна обеспечить поддержку Украине и помочь укрепить ее оборону, если все будут действовать слаженно. Однако вместе с США можно не просто сдержать агрессора, а кардинально изменить ход войны и послать миру четкий сигнал.