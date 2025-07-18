Во время недавнего брифинга пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс отметила, что Дональд Трамп недоволен действиями Путина, передает 24 Канал.

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Как Госдеп комментирует политику Трампа в отношении Украины?

Я думаю, что его (Трампа – 24 Канал) нынешние действия, направлены на то, чтобы предоставить Украине больше оборонительного оружия, являются показательными,

– подчеркнула чиновница.

Она подчеркнула, что хотя президент США всегда настроен на дипломатию с оптимизмом, он также является реалистом. Это, по словам Брюс, можно было наблюдать в случае с Ираном, а теперь и с главой России.

Она заметила, что Трамп – терпеливый, но если дело касается его планов, он действует решительно и не отступает от задуманного.

Напомним, что Дональд Трамп предложил новую схему помощи Украине – европейские союзники должны закупить американское вооружение для ее нужд.