Під час нещодавнього брифінгу речниця Держдепу Теммі Брюс наголосила, що Дональд Трамп незадоволений діями Путіна, передає 24 Канал.

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Як Держдеп коментує політику Трампа щодо України?

Я думаю, що його (Трампа – 24 Канал) нинішні дії, спрямовані на те, щоб надати Україні більше оборонної зброї, є показовими,

– наголосила чиновниця.

Вона підкреслила, що хоча президент США завжди налаштований на дипломатію з оптимізмом, він також є реалістом. Це, за словами Брюс, можна було спостерігати у випадку з Іраном, а тепер і з очільником Росії.

Вона зауважила, що Трамп – терплячий, але якщо справа стосується його планів, він діє рішуче і не відступає від задуманого.

Нагадаємо, що Дональд Трамп запропонував нову схему допомоги Україні – європейські союзники мають закупити американське озброєння для її потреб.