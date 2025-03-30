Трамп может остаться президентом США до 2037 года, – Daily Mail

Дональд Трамп может остаться на посту президента до 2037 года, пока ему не исполнится 90 лет. Причиной этого является "лазейка" в 22 поправке Конституции США.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Daily Mail.

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Как Трамп может остаться на посту президента

22 поправка к Конституции США ограничивает возможность избрания на пост президента двумя сроками. Однако, по словам экспертов, Дональд Трамп может обойти это.

Для реализации не понадобится целая армия юристов, которые бы выполняли тайные юридические акробатики с Конституцией,

– иронично отметили в The Daily Mail.

Зато этот шаг будет зависеть только от толкования одного слова – "выборы" в тексте 22 поправки и лояльности одного человека – вице-президента США Джей Ди Венса. Кроме того, Трампу нужно иметь достаточную поддержку населения, чтобы выиграть третий срок на выборах.

Как объясняют журналисты, ключевой фразой в поправке является: "Никто не может избираться на пост президента более чем дважды...". Фактически это означает, что дважды избранному президенту не будет запрещено позже снова занять должность из-за отставки или смерти другого президента.

Таким образом, Трамп мог бы баллотироваться на должность вице-президента, а Вэнс как открыто признанная номинальная фигура – на должность президента. Когда он примет присягу, Вэнс может уйти в отставку, позволяя своему вице-президенту Трампу возглавить государство,

– говорится в материале.

По словам экспертов, одну и ту же процедуру можно использовать на нескольких выборах.

Справка. Когда-то похожей схемой "рокировки" для переизбрания воспользовался президент России Владимир Путин, который возглавляет страну более двадцати лет. После двух президентских сроков Путин не мог баллотироваться в третий раз подряд из-за конституционных ограничений, поэтому в 2008 году президентом стал Дмитрий Медведев, а Путин перешел на должность премьер-министра.