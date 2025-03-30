Такое мнение 24 Каналу озвучил исполнительный директор Renew Democracy Initiative Уриэль Эпштейн. По его словам, в течение следующих двух-трех месяцев нужно готовиться к протестам против Трампа.

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"Думаю, что летом начнется более серьезная оппозиция в США. Мы начнем снова видеть протесты на улице. Но до этого мы ничего такого наблюдать не будем. Поэтому наша задача в течение следующих двух-трех месяцев – готовиться", – считает он.

Как отреагирует Трамп

Уриэль Эпштейн отметил, что вопрос в том, когда и как будет реагировать администрация Трампа на эти протесты. Ведь в США есть закон против того, если народ пытается сделать переворот против правительства.

Этот закон позволяет президенту использовать американскую армию против американского народа. Я говорил с бывшими генералами на эту тему. Это вполне реалистично, что Трамп может использовать этот закон. Он имеет полное конституционное право это сделать,

– подчеркнул он.

Возможно, Трамп не будет использовать этот закон. Исполнительный директор Renew Democracy Initiative предположил, что есть вероятность, что американский лидер прикажет стрелять в протестующих, более агрессивно их атаковать без использования этого закона. Важно, чтобы протесты были мирными.

В частности, сейчас Трамп депортирует мигрантов, которые находятся в США легально, с "зелеными карточками" или визами. Многие из них не делали ничего противозаконного. Они выражали свое недовольство политикой лидера Штатов.

Когда эти цифры начнут увеличиваться, когда Трамп начнет реагировать не только против мигрантов, но и против граждан США, то летом могут начаться протесты. Однако до лета вряд ли что-то изменится.