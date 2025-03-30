Таку думку 24 Каналу озвучив виконавчий директор Renew Democracy Initiative Уріель Епштейн. За його словами, протягом наступних двох-трьох місяців потрібно готуватися до протестів проти Трампа.

Дивіться також Війна з Китаєм і "Золотий купол": у США вибухнув скандал через секретні дані, які отримав Маск

"Думаю, що влітку почнеться більш серйозна опозиція у США. Ми почнемо знову бачити протести на вулиці. Але до цього ми нічого такого спостерігати не будемо. Тому наше завдання протягом наступних двох-трьох місяців – готуватися", – вважає він.

Як відреагує Трамп

Уріель Епштейн зазначив, що питання у тому, коли та як буде реагувати адміністрація Трампа на ці протести. Адже у США є закон проти того, якщо народ намагається зробити переворот проти уряду.

Цей закон дозволяє президенту використовувати американську армію проти американського народу. Я говорив з колишніми генералами на цю тему. Це цілком реалістично, що Трамп може використати цей закон. Він має повне конституційне право це зробити,

– підкреслив він.

Можливо, Трамп не буде використовувати цей закон. Виконавчий директор Renew Democracy Initiative припустив, що є ймовірність, що американський лідер накаже стріляти у протестувальників, більш агресивно їх атакувати без використання цього закону. Важливо, щоб протести були мирними.

Зокрема, зараз Трамп депортує мігрантів, які перебувають у США легально, із "зеленими картками" чи візами. Багато з них не робили нічого протизаконного. Вони висловлювали своє невдоволення політикою лідера Штатів.

Коли ці цифри почнуть збільшуватися, коли Трамп почне реагувати не тільки проти мігрантів, але й проти громадян США, то влітку можуть розпочатися протести. Однак до літа навряд чи щось зміниться.