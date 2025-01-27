Завершение первой недели возвращения Дональда Трампа отметилось акцентированной и напряженной борьбой новой администрации с нелегальной миграцией. Не обошлось без уже фирменных международных скандалов и не менее традиционного очковтирательства.

Подробности масштабных миграционных войн, а также почему они ни к чему не приведут – читайте в материале 24 Канала.

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Колумбийские приключения мигрантов и "величественная победа" Трампа

В ночь на 27 января весь мир наблюдал за комедией вокруг Колумбии. По приказу Трампа туда из США выслали правительственные самолеты с нелегалами. Колумбийские власти якобы отказались эти самолеты принимать и мгновенно получили на орехи. Трамп в своей персональной соцсети заявил, что облагает Колумбию пошлиной в 25% и вводит санкции против тамошних чиновников и членов их семей.

В ответ колумбийский президент Петро мгновенно заявил, что его не так поняли и вообще за нелегалами отправят президентский самолет, потому что заждались дорогих гостей. Трампа такое отношение растрогало и он отменил свои так и не введенные таможенные санкции, однако оставил персональные, пока не увидит, как нелегалы вернутся на родину.

Впоследствии появились новые детали – вроде бы колумбийцы вообще не были против возвращения своих граждан, лишенных американской мечты, а их лишь возмутило, что те летели домой в наручниках (но тут не придраться – суд США выдал ордера на арест).

Кроме того, похожий инцидент имел место несколько дней назад, только в роли Колумбии выступила Мексика, которая также отказывалась принимать самолеты, но быстро изменила мнение и дала "добро".



В наручниках домой / Скриншот NBC News

В итоге как Колумбия, так и Мексика отделались легким испугом, а Трамп записал в свое резюме величественную победу над нелегальными мигрантами и похвастался, что умеет выкручивать руки целым президентам.



В этот момент украинцы, видимо, вспомнили о карме, ведь президент Густаво Петро известен своими симпатиями к России, а зимой 2024-го пафосно отклонил запрос Украины на продажу оружия.

Впрочем, вовсе не месть за украинцев руководила Трампом. Расчет заключался в удовлетворении электората, ведь решение миграционного кризиса – это едва ли не главное предвыборное обещание Трампа.

Проблема лишь в том, что тех нелегалов, по оценкам самого Трампа, в Соединенных Штатах набралось где-то под 15 миллионов (по более взвешенным оценкам, примерно 10 – 11 миллионов или 23% всех иммигрантов в США) и на всех не хватит ни наручников, ни самолетов, ни миролюбия стран соседей.

Караван мигрантов из более 2 000 человек идет из глубины южной Мексики с целью попасть в США: смотрите видео

То есть все это красиво и эпично выглядит, но не решает проблемы, а она – кроме того, что Штаты портят отношения с собственными союзниками, – заключается в том, что власти США не имеют реального плана решения проблемы.

Старая болезнь: как Трамп хочет бороться с мигрантами

Трамп во всем обвиняет "предшественников", но и их предшественники (по странному совпадению это сам Трамп) и предшественники предшественников не удосужились найти решение. Не лучшим образом обстоят дела и у самого Трампа.

Сейчас выглядит так, что план Трампа пока заключается в демонизации нелегалов (They're Eating The Dogs), создании моральной паники и точечных пиар-акций вместе с введением "Национального плана Чрезвычайного положения" на границах и в целом. Но этого, может, достаточно для сбора лайков, но точно недостаточно для решения проблемы.

Сложности начинаются уже на старте – действующее миграционное законодательство США, принятое в далеком 1990-м году по инициативе президента Буша-старшего, не адаптировано и отстало от реальности, когда сотни тысяч нелегалов ежемесячно без остановки направляются в США. Его нормы рассчитаны совсем на другое количество людей, поэтому сейчас порождают страшную бюрократическую волокиту и точно не помогают. "Пришельцы" этим активно пользуются и массово "теряются" и "оседают" в Штатах.



Еще глубже корни имеет дискуссия вокруг 14 поправки к Конституции США, которую Трамп частично "отменил" своим исполнительным указом после инаугурации. Напомним, часть первая 14-й поправки дает всем рожденным на территории США гражданство Соединенных Штатов, включая детей нелегальных мигрантов. Трамп фактически это отменил, но тут пожелаем ему удачи.

Все лица, рожденные или натурализованные в Соединенных Штатах и которые подлежат их юрисдикции, являются гражданами Соединенных Штатов и штата, где они проживают, – фрагмент первой части 14 поправки к Конституции США, принятой в 1868 году.

Аргументация 47-го президента заключается в его собственной трактовке нормы о "юрисдикции", но и здесь для него есть плохие новости – Верховный Суд США еще в далеком 1898 году дал четкую трактовку этой нормы в своем решении по делу "Вонг против США", признав незаконными манипуляции власти вокруг родившегося в США американца китайского происхождения Вонг Ким Арка. Напомним, что в США действует прецедентное право, а решение конца 19 века как раз и составляет такой прецедент.

Неудивительно, что сразу после трамповой попытки переписать Конституции США, он получил яростное сопротивление – 22 штата, а также федеральный округ Колумбия и город Сан-Франциско подали иски против этого решения и будут добиваться отменить приказ Трампа.



Интересно, как будет выкручиваться Верховный Суд, потому что там сейчас республиканцы стараниями Трампа имеют преимущество 6 на 3, но на этот раз спрятаться за "политической целесообразностью", как было с решением о подсудности Трампа, точно не удастся.

Все это точно гарантирует судебную волокиту и непомерные судебные расходы, в основном за счет американских налогоплательщиков. Уже сейчас эксперты прогнозируют целый вал исков о нарушении прав на запрет воссоединения семей и нарушений прав несовершеннолетних.

Напомним, что судебная система в США реально независима и не работает по "телефонному праву", а значит – федеральное правительство будет иметь большие проблемы. Сам Трамп не мог не понимать, что открывает ящик Пандоры, но очевидно и рассчитывает на хайп, ведь он замаскирует все остальное и даст президенту основания говорить "я хотел, но мне не дали".

Касается ли массовая депортация украинцев в США

Если вы думаете, что нелегалы – это беглецы исключительно из Мексики, Колумбии, Эквадора или Гватемалы, это не так. Большинство из них действительно собираются и накапливаются в Мексике, чтобы дальше попытаться попасть в США с помощью поводырей и мексиканских картелей, но география нелегалов значительно шире.

В частности, там есть тысячи россиян, белорусов (интересно, сколько из них агенты ФСБ), а также украинцев. Поэтому эта история касается и нас.

Кроме того, по приказу Трампа были остановлены и легальные программы в отношении мигрантов. На паузу стала программа Uniting for Ukraine, которая давала право на временную защиту беженцами из Украины при условии финансовых гарантий третьих лиц.



Также под вопросом оказываются программы воссоединения семей и тому подобное.

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Сейчас в правительстве США ведутся дискуссии по программе H-1B, которая предусматривала рабочие визы для высококвалифицированных иностранцев. Из-за этого уже несколько раз "сгорел" Илон Маск и поссорился с MAGA, ведь от этого напрямую зависит деятельность его многочисленных проектов – от "Теслы" до космической отрасли.

Программой H-1B активно пользовались украинские IT-специалисты, но сейчас их будущее в США также окажется под вопросом. При этом украинским работодателям радоваться рано – далеко не факт, что рабочие вернутся домой. Все это порождает неопределенность и стресс.

К счастью, здесь не все зависит от Трампа. Тот хоть и неоднократно обещал отменить визы H-1B, однако также многократно путал их с визами H-2B (для работников сельскохозяйственной и туристической отраслей), поэтому пока точно неизвестно, что в голове непредсказуемого политика.



Важно, что решение об отмене визовой программы – прерогатива Конгресса, а тот уже живет в предвкушении выборов-2026, поэтому этот вопрос имеет очень много "подводных камней".

Как массовая депортация ударит по экономике США

Сразу после инаугурации было заблокировано приложение CBP One, по которому мигранты, изъявившие желание въехать в США, должны были записываться в очередь приема в пункте въезда.

Кроме того, Трамп приказал вообще закрыть границу с Мексикой и не пускать даже тех, кто нуждается в защите и убежище.

То есть Трамп фактически остановил любую миграцию в США. Это очень похоже на бан для ВСЕХ гуманитарных программ за пределами США – так же очень ответственно. Зато это должно порадовать конспирологов и фанатов "теории большого замещения белых".

Когда же эйфория от депортации нескольких сотен нелегалов на правительственных самолетах спадет (всего на первом этапе реализации программы депортации Трамп обещал выслать из США миллион человек), заработает математика – верная спутница экономики. Она уже сигнализирует, что война с нелегалами – это очень дорогое удовольствие. И расходы на авиационный керосин здесь, пожалуй, наименьшее за что надо волноваться. Потому что все эти сотни тысяч и даже миллионы людей где-то работали.

Сейчас иммигранты – это 14% населения США, при этом они составляют 19% рабочей силы – 31 миллион работающих. Каждый шестой доллар, который поступает в бюджет США как налоги – это деньги домохозяйств мигрантов.



По данным Американского иммиграционного совета, в 2022 году сумма уплаченных мигрантами налогов составила почти 580 миллиардов долларов.

Да, нужно отбросить долю процента, которую составляют агенты ФСБ, белорусского КГБ, исламские террористы и сотрудники картелей. Те как раз больше защищены, потому что имеют легенду и прикрытие, а также – "финансовых спонсоров". Остальные же – это представители рабочих классов и именно они станут основой депортированных.

Эти люди прибыли в США в поисках лучшей доли, однако нашли в основном дешевую работу без социальных гарантий. Работодатели сильно на них экономили и так сформировались целые сектора экономики США (строительство, ритейл, сфера услуг и гостиничный бизнес, сельское хозяйство, логистика и перевозки и так далее).

Например, в том же Техасе (там Трамп победил на выборах) более 45% строителей являются иммигрантами, а их значительное количество – нелегалами. Такая же ситуация во Флориде и Калифорнии.



Да что там Техас, сам Трамп прославился тем, что в 70 – 80-х годах прошлого века активно привлекал к своим строительным проектам в Нью-Йорке нелегалов из Польши, которые у него спали под открытым небом на строительных площадках и получали мизерную плату.

Трамп предлагает всех этих людей из экономики США забрать. Аналитики Bloomberg оценивают такой эффект для ВВП США в минус 8%. Этого, конечно, не произойдет, потому что Трамп еще никогда не доводил своих дел до конца, а через два года уже будут выборы в Конгресс. И возможны точечные и очень болезненные удары. И кому-то это точно не понравится. Ну, а пока можно напомнить замечательный фильм о том, что мечтать надо осторожно.

"День без мексиканца" – смотрите трейлер фильма:

Также математика может помочь и при вычислении демографии. А она указывает, что Соединенные Штаты стареют.

Рождаемость стремительно падает, от чего и естественный рост населения. Сейчас эти показатели соответствуют цифрам времен Великой депрессии. Старение населения несет существенное увеличение медицинских расходов (состояние медицинской отрасли в США – отдельный болезненный вопрос и прямой ответ на то, почему к США никогда не присоединится Канада).

Эксперты ожидают, что к 2040-му году смертность в США превысит рождаемость и тогда прирост населения и соответственно нормальное функционирование экономики – будет обеспечивать только миграция (в основном молодые люди, на которых уже не нужно тратить деньги на образование).

То есть сейчас мы видим как Трамп лично рубит ветку, на которой сидит не только сам, но и весь достаток Америки.

Напомним, что США когда-то возникли как нация мигрантов и стали действительно великими, силой загнав в резервации настоящих хозяев Америки. Сейчас Трамп пытается отбить новую волну мигрантов массовыми депортациями. Однако пока не будут применены системные изменения, в том числе на уровне законодательства (а это значительно сложнее, чем рассылать самолеты и угрожать в соцсетях), все это будет напоминать нелепые попытки россиян собирать мазут лопатами на пляже в Анапе.