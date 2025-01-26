Уже вскоре президент Колумбии Густаво Петро отреагировал на угрозы Трампа официальным заявлением, передает 24 Канал со ссылкой на пост в соцсети "Х".

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Густаво Петро отправит за мигрантами свой самолет

Так, в заявлении говорится, что правительство Колумбии под руководством Густаво Петро организовало президентский самолет, чтобы способствовать достойному возвращению соотечественников, которые должны были прибыть в страну сегодня утром депортационными рейсами из США.

Кроме того, отмечается, что правительство созвало Единый командный пункт (ОУП) по вопросам миграции, в котором примут участие представители Офиса омбудсмена, Канцелярии и Президента Республики. Это мероприятие будет направлено на установление и пересмотр протоколов, которые обеспечивают достойное обращение с депортированными колумбийцами.

Также правительство Колумбии поддерживает активные переговоры с правительством Соединенных Штатов, ища соглашений, которые гарантируют минимальные условия уважения и достойного отношения к соотечественникам во время процессов депортации.

Дональд Трамп уже успел отреагировать на заявление колумбийского президента, потроллив его сгенерированным ИИ изображением, где на заднем фоне надпись "FAFO", что в сленге означает "Поиграй и узнаешь".

Трамп высмеял президента Колумбии / Фото соцсеть президента США