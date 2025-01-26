Инцидент прокомментировал в соцсети "Х" президент Колумии Густаво Петро. Он раскритиковал отношение США к колумбийским мигрантам как к преступникам. Политик подчеркнул, что Вашингтон сначала должен разработать протокол по достойному обращению с мигрантами, прежде чем их будут принимать в Колумбии. Президент подчеркнул, что депортированных примут на родине, если их отправят гражданскими самолетами, передает 24 Канал.

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Как отреагировал Трамп

В своей соцсети Трамп заявил, что решение президент Колумбия не пускать два американских самолета с мигрантами "поставило под угрозу национальную и общественную безопасность США". Учитывая это политик приказал своей администрации немедленно принять следующие ответные меры:

ввести чрезвычайные 25% пошлины на все колумбийские товары, поступающие в Соединенные Штаты. За неделю тарифы с 25% поднимут до 50%.

наложить запрет на поездки и немедленно отменить визы для чиновников Колумбии;

ввести визовые санкции для всех членов партии, членов семей и сторонников правительства Колумбии;

организовать усиленные таможенные и пограничные проверки всех граждан и грузов Колумбии из соображений национальной безопасности;

ввести казначейские, банковские и финансовые санкции IEEPA в полной мере;

Трамп подчеркнул, что эти "меры – только начало". Он не позволит Колумбии "нарушать свои юридические обязательства по принятию и возвращению преступников, которых они заставили прибыть в Соединенные Штаты".

Напомним, что по данным СМИ, Мексика, вероятно, тоже по всей видимости отказала в посадке самолета с депортированными мигрантами из США.