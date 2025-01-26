Інцидент прокоментував у соцмережі "Х" президент Колумії Густаво Петро. Він розкритикував ставлення США до колумбійських мігрантів як до злочинців. Політик підкреслив, що Вашингтон спершу має розробити протокол щодо гідного поводження з мігрантами, перш ніж їх будуть приймати у Колумбії. Президент наголосив, що депортованих приймуть на батьківщині, якщо їх відправлять цивільними літаками, передає 24 Канал.

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Як відреагував Трамп

У своїй соцмережі Трамп заявив, що рішення президент Колумбія не пускати два американські літаки з мігрантами "поставило під загрозу національну та громадську безпеку США". З огляду на це політик наказав своїй адміністрації негайно вжити наступних заходів у відповідь:

ввести надзвичайні 25% мита на всі колумбійські товари, що надходять до Сполучених Штатів. За тиждень тарифи з 25% піднімуть до 50%.

накласти заборону на поїздки та негайно скасувати візи для урядовців Колумбії;

запровадити візові санкції для всіх членів партії, членів сімей і прихильників уряду Колумбії;

організувати посилені митні та прикордонні перевірки всіх громадян і вантажів Колумбії з міркувань національної безпеки;

запровадити казначейські, банківські та фінансові санкції IEEPA у повній мірі;

Трамп підкреслив, що ці "заходи – лише початок". Він не дозволить Колумбії "порушувати свої юридичні зобов'язання щодо прийняття і повернення злочинців, яких вони змусили прибути до Сполучених Штатів".

Нагадаємо, що за даними ЗМІ, Мексика, ймовірно, теж відмовила в посадці літака з депортованими мігрантами зі США.