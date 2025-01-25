Два C-17 військово-повітряних сил Гватемали із близько 80 особами на кожному вивезли депортованих зі США, але третій літак разом із ними не вилетів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на NBC News.

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Мексика проти "односторонніх" дій Трампа щодо мігрантів

У Білому домі згодом заявили, що "справа з польотами була адміністративною проблемою і була швидко виправлена".

Вчора (23 січня – 24 Канал) Мексика прийняла рекордні 4 рейси депортації за 1 день!

– згодом заявила речниця Керолайн Левітт.

При цьому у Мексиці кажуть, що не підтримують "односторонніх" дій Трампа щодо імміграційних стандартів, зокрема, його політики "Залишайтеся в Мексиці", через яку мігранти змушені залишатися там, поки їм не нададуть притулку.

У мексиканському уряді наголосили, що перевезення депортованих до іншої країни вимагає співпраці з нею. Хоча раніше там заявляли про готовність співпрацювати зі США, щоб прийняти своїх депортованих громадян.

"Мексика має дуже добрі стосунки з урядом США, і ми співпрацюємо з повагою до нашого суверенітету з широкого кола питань, включаючи міграцію. Коли мова йде про репатріацію, ми завжди будемо вітати прибуття мексиканців на нашу територію з розкритими обіймами. Мексика обіймає вас", – писали у МЗС.

Однак, напруга між сусідніми США та Мексикою, які були давніми союзниками, таки з'явилася після перемоги Трампа на виборах.

Він, зокрема, пригрозив запровадити 25% мита для Мексики як помсту за мігрантів, які перетинають спільний кордон цих країн.