Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на RMF24. Зазначається, що раніше Трамп заявив, що запровадить жорсткі обмеження на імміграцію в перший день свого перебування на посаді.

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У Польщі відреагували на заяви Трампа

Дональд Туск звернувся до міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського після перших заяв президента США про можливу депортацію нелегалів.

Я попросив міністра закордонних справ підготувати наші консульства, пости, служби в США, щоб бути готовими до можливих наслідків цих рішень щодо поляків, які працюють, живуть в США з різними статусами й рівнями легальності,

– пояснив голова польського уряду.

Можливі наслідки для громадян Польщі прокоментував також консул Матеуш Сакович. За його словами, проблема депортації поляків із США не є масовою через те, що переважна більшість з них мають легальний імміграційний статус.

Ми трохи спекулюємо, оскільки не маємо точних даних, але це не є панівним явищем,

– підкреслив польський консул.

До слова, раніше Дональд Трамп оголосив надзвичайну ситуацію на південному кордоні США. Крім цього, він пообіцяв повернути додому всіх мігрантів, які опинились у державі незаконно.