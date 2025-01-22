Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на RMF24. Отмечается, что ранее Трамп заявил, что введет жесткие ограничения на иммиграцию в первый день своего пребывания в должности.

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В Польше отреагировали на заявления Трампа

Дональд Туск обратился к министру иностранных дел Польши Радославу Сикорскому после первых заявлений президента США о возможной депортации нелегалов.

Я попросил министра иностранных дел подготовить наши консульства, посты, службы в США, чтобы быть готовыми к возможным последствиям этих решений в отношении поляков, которые работают, живут в США с различными статусами и уровнями легальности,

– объяснил глава польского правительства.

Возможные последствия для граждан Польши прокомментировал также консул Матеуш Сакович. По его словам, проблема депортации поляков из США не является массовой из-за того, что подавляющее большинство из них имеют легальный иммиграционный статус.

Мы немного спекулируем, поскольку не имеем точных данных, но это не является господствующим явлением,

– подчеркнул польский консул.

К слову, ранее Дональд Трамп объявил чрезвычайную ситуацию на южной границе США. Кроме этого, он пообещал вернуть домой всех мигрантов, которые оказались в государстве незаконно.