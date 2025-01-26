Вже незабаром президент Колумбії Густаво Петро відреагував на погрози Трампа офіційною заявою, передає 24 Канал із посиланням на пост в соцмережі "Х".

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Густаво Петро відправить за мігрантами свій літак

Так, у заяві йдеться, що уряд Колумбії під керівництвом Густаво Петро організував президентський літак, щоб сприяти гідному поверненню співвітчизників, які мали прибути до країни сьогодні вранці депортаційними рейсами зі США.

Крім того, зазначається, що уряд скликав Єдиний командний пункт (ОУП) з питань міграції, в якому візьмуть участь представники Офісу омбудсмена, Канцелярії та Президента Республіки. Цей захід буде спрямований на встановлення та перегляд протоколів, які забезпечують гідне поводження з депортованими колумбійцями.

Також уряд Колумбії підтримує активні переговори з урядом Сполучених Штатів, шукаючи угод, які гарантують мінімальні умови поваги та гідного ставлення до співвітчизників під час процесів депортації.

Дональд Трамп вже встиг відреагувати на заяву колумбійського президента, потроливши його згенерованим ШІ зображенням, де на задньому фоні напис "FAFO", що в сленгу означає "Пограйся і дізнаєшся".

Трамп висміяв президента Колумбії / Фото соцмережа президента США