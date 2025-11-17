Удавка для России: политолог сказал, как Трамп может прижать Путина

Вероятность того, что Дональд Трамп введет новые санкции против России, существенно возросла. Он поставил Владимиру Путину четкий ультиматум и требует прекращения войны.

Политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко подчеркнул 24 Каналу, что любой другой сценарий Трамп не рассматривает. Именно поэтому поставили на паузу Стамбульские переговоры.

Как Трамп может нажать на Путина?

Скорее всего, прекращение переговоров в Стамбуле также согласовали с Европой. Это общая позиция, чтобы россияне не могли использовать эту площадку для затягивания мирного процесса.

"Трампу нужен конкретный политический результат. Если Россия не может его дать, то он будет продолжать накладывать экономические ограничения. Я думаю, они будут касаться газовой и нефтедобывающей отрасли", – отметил Алексей Буряченко.

Обратите внимание! В октябре 2025 года США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний России – "Лукойл" и "Роснефть". Также в список вошла 31 дочерняя компания. Трамп назвал это решение ответом не нежелание Путина договариваться о мире.

Вся нефтяная сфера зависит от рынков сбыта и вторичных санкций. Конечно, россияне могут сделать много компаний – "прокладок", или даже разделить "Лукойл" и "Роснефть" на меньшие предприятия.

"Это будет нести определенные финансовые обременения, но примерно через полгода Россия сможет немного уменьшить петлю на своей шее", – добавил политолог.

Но как бороться со вторичными санкциями в Москве не знают. Именно на это Трамп может сделать акцент и следующим пакетом заблокировать всех, кто сотрудничает со страной-агрессором.

Как санкции повлияют на Китай и Индию?

Крупнейшими покупателями российского сырья являются компании из Индии и Китая. Несмотря на это, они будут остерегаться банковских санкций и других ограничений. Например, для Китая санкционное давление со стороны США обернется уменьшением прибыли и невозможностью масштабироваться.

К тому же это определенное финансовое клеймо на компании и ее репутации. Пекин очень осмотрительно относится к подобным вещам. Поэтому обе страны понимают, какие последствия они получат, если попадут под действие вторичных санкций.

Сейчас политика Трампа работает как запугивание, но не только для Путина, а для тех компаний, которые интегрированы в глобальную мировую экономику. Для них подобные санкции могут означать банкротство.

Последние заявления Трампа о войне