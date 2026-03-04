Очередной союзник Путина: аналитик предположил, кто станет следующим под прицел Трампа

Россия теряет влияние и никоим образом не приобщается помочь своим партнерам. Сначала была Сирия, потом Венесуэла, теперь Иран. Этот список стран-союзников, где сносятся политические режимы, может пополниться еще одним государством.

Такое развитие событий не исключает основатель аналитического сообщества Resurgam Дмитрий Корниенко, анализируя события в Иране во время разговора с 24 Каналом. Он считает, что следующей может стать Куба, это чувствительный регион, ситуация там должна "созреть".

США могут поглотить Кубу

Принимая во внимание непредсказуемость Трампа, он вполне может обратить внимание на Кубу для изменения там политического режима. Ни Китай, ни Россия, по мнению аналитика, оказывать поддержку этому государству не станут. Корниенко объяснил, что сейчас Куба – это изолированный регион после потери партнерства с Венесуэлой (главу страны Мадуро американские военные арестовали во время военной операции в начале января).

Нынешняя внешняя политика США может поглотить Кубу через месяц или два, или полгода. Им не надо искать для этого удобного момента. Сейчас идет большая операция по Ирану, есть незавершенные процессы в Венесуэле, поэтому распылять силы на многие кейсы нецелесообразно,

– считает Корниенко.

Основатель аналитического сообщества прогнозирует, что когда завершится военная операция США в Иране, то американцы повернут свой взгляд в сторону Кубы.

Заметьте! Исполнительный директор Центра прикладных политических исследований "Пента" Александр Леонов также прогнозирует, что Куба может стать следующей целью Трампа. Он подчеркнул, что изменение ее политического режима отвечает стратегическим интересам США и продвигать этот вопрос может Рубио, кубинец по происхождению, госсекретарь США.

Путин теряет друзей: есть ли у Трампа соответствующая стратегия?

Между Ираном и Россией в свое время был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, в котором Москва заблаговременно и предсказуемо убрала пункт об обязательном предоставлении военной помощи в случае угроз в отличие от аналогичного договора, который заключила с Северной Кореей. По словам Корниенко это указывает на то, что сейчас Кремль деградировал.

Аналитик действия Трампа не расценивает, как глобальную стратегию выбивания союзников у Кремля, это просто является следствием реализации его интересов. Так складывается, что "ось зла" – это и есть естественные оппоненты и враги для США (Венесуэла, Куба, Иран, Россия).

Единственное, что Путин – это "любимый мальчик" с ядерным оружием. Поэтому для него красная дорожка, а для всех остальных "такси" Delta и ракета Tomahawk,

– подчеркнул Корниенко.

Он пояснил, что сегодня можно констатировать, что Соединенные Штаты убирают союзников Кремля, но это делается не с целью ослабить Россию, это является следствием.

Свержение политических режимов: какие последствия для Кремля?

Если представить, что операция в Иране через неделю завершится, то, по словам Корниенко, иранский режим будет находиться в таком состоянии, что он не способен будет оказывать поддержку России, как делал это раньше. Более того – он будет бояться даже коммуницировать с ней, чтобы не спровоцировать еще какие-то события.

Интересы Кремля ослабнут в разрезе военного сотрудничества, его представленности в регионе. Есть много проектов, которые Путин планировал реализовать с действующим иранским режимом – окружением Хаменеи, который был на днях ликвидирован во время операции США в Иране. В случае с Венесуэлой, то там Россия преследовала интересы в виде обхода санкций.

"Это удар по политическому имиджу, а для Кремля иметь его важно. Ведь это для России элемент реализации ее геополитических амбиций, внутренней коммуникации с населением. Это условно, когда она сидит в сарае, который горит, но при этом хвастается, что имеет союзников, ракеты", – озвучил Корниенко.

Основатель аналитического сообщества подытожил, что если будет уже настолько очевидно, что Кремль является изолированным, а "ось зла" будет сужаться, тогда это будет уменьшать политическую стабильность России.

Как операция США в Иране ослабляет Россию?