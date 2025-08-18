Я доведу это до конца, – Трамп "завистливым критикам" перед встречей с Зеленским
- Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что доведет до конца войну в Украине.
- Он утверждает, что урегулировал 6 войн за 6 месяцев и критикует тех, кто сомневается в его способностях урегулировать конфликт между Россией и Украиной.
Трамп отверг критику западных СМИ в том, что не может урегулировать войну в Украине. Он заявил, что доведет это до конца.
Соответствующее заявление президент США сделал в своей соцсети Truth Social перед предстоящей встречей с Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.
Что написал Трамп?
Дональд Трамп заявил, что он урегулировал 6 войн за 6 месяцев, среди которых – возможна ядерная катастрофа.
И все же мне приходится читать и слушать Wall Street Journal и многих других, кто действительно ничего не понимает, которые рассказывают мне все, что я делаю неправильно в российско-украинском беспорядке, то есть войну сонного Джо Байдена, а не мою. Я здесь только для того, чтобы остановить это, а не продолжать,
– говорится в заметке американского президента.
Трамп добавил, что "этого бы НИКОГДА не произошло", если бы он был президентом.
Также американський лидер заверил, точно знает, что делает и что ему не нужны советы людей, которые за все это время "не могли ничего сделать, чтобы их остановить".
Они "глупые" люди, без здравого смысла, интеллекта или понимания, и они только усложняют ИСПРАВЛЕНИЕ нынешней катастрофы Р/У. Несмотря на всех моих легкомысленных и очень завистливых критиков, я доведу это до конца. Я всегда это делаю!!! Президент DJT,
– добавил он.
Что известно о встрече Зеленского и Трампа?
- Трамп 15 августа провел 15 августа встречу с Путиным на Аляске. После этого он пригласил Зеленского в США на саммит 18 августа. К президентам присоединится ряд других европейских лидеров.
- Прежде чем прибыть в США Зеленский и Урсула фон дер Ляйен провели пресс-конференцию в Брюсселе, а по прибытии в Штаты украинский президент встретился с Келлогом.
- По мнению СМИ, Зеленский в США будет пытаться получить больше информации о требованиях России, возможную трехстороннюю встречу с Путиным, а также добиться усиления санкций против Москвы.