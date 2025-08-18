Соответствующее заявление президент США сделал в своей соцсети Truth Social перед предстоящей встречей с Владимиром Зеленским, передает 24 Канал.

Что написал Трамп?

Дональд Трамп заявил, что он урегулировал 6 войн за 6 месяцев, среди которых – возможна ядерная катастрофа.

И все же мне приходится читать и слушать Wall Street Journal и многих других, кто действительно ничего не понимает, которые рассказывают мне все, что я делаю неправильно в российско-украинском беспорядке, то есть войну сонного Джо Байдена, а не мою. Я здесь только для того, чтобы остановить это, а не продолжать,

– говорится в заметке американского президента.

Трамп добавил, что "этого бы НИКОГДА не произошло", если бы он был президентом.

Также американський лидер заверил, точно знает, что делает и что ему не нужны советы людей, которые за все это время "не могли ничего сделать, чтобы их остановить".

Они "глупые" люди, без здравого смысла, интеллекта или понимания, и они только усложняют ИСПРАВЛЕНИЕ нынешней катастрофы Р/У. Несмотря на всех моих легкомысленных и очень завистливых критиков, я доведу это до конца. Я всегда это делаю!!! Президент DJT,

– добавил он.

Что известно о встрече Зеленского и Трампа?