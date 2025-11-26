Трамп сделал новое заявление о возможном визите Зеленского в Вашингтон

Американский лидер объяснил, когда может состояться визит Владимира Зеленского в Вашингтон. По его словам, сначала стоит довести мирное соглашение до конца.

Об этом Президент США Дональд Трамп заявил во время разговора с журналистами на борту самолета Air Force One 25 ноября, пишет 24 Канал.

Что Трамп говорит о визите Зеленского в США?

Американский лидер отметил, что сейчас происходят переговоры с российской стороной. Он предположил, что Украина в целом довольна ходом процесса и стремится к завершению конфликта.

Дональд Трамп вспомнил о том, что Президент Украины хотел бы осуществить визит в Вашингтон.

Он бы хотел приехать, но я думаю, что сначала нам стоит довести соглашение до конца,

– сказал американский политик.

Президент США подчеркнул, что мирные усилия по Украине оказались гораздо более сложными, чем он ожидал, несмотря на его давние контакты с Путиным. Трамп добавил, что окончательных результатов в ближайшее время не будет, но "движение вперед есть".

Что о визите Президента Украины в США писали ранее?