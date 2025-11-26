Трамп зробив нову заяву про можливий візит Зеленського до Вашингтона

Американський лідер пояснив, коли може відбутися візит Володимира Зеленського до Вашингтона. За його словами, спочатку варто довести мирну угоду до кінця.

Про це Президент США Дональд Трамп заявив під час розмови з журналістами на борту літака Air Force One 25 листопада, пише 24 Канал.

Дивіться також Українські "червоні лінії": як змінилися нові 28 пунктів мирного плану та чому це вже не зрада чи капітуляція

Що Трамп каже про візит Зеленського до США?

Американський лідер наголосив, що зараз відбуваються переговори з російською стороною. Він припустив, що Україна загалом задоволена перебігом процесу й прагне завершення конфлікту.

Дональд Трамп згадав про те, що Президент України хотів би здійснити візит до Вашингтона.

Він би хотів приїхати, але я думаю, що спочатку нам варто довести угоду до кінця,

– сказав американський політик.

Президент США підкреслив, що мирні зусилля щодо України виявилися набагато складнішими, ніж він очікував, попри його давні контакти з Путіним. Трамп додав, що остаточних результатів найближчим часом не буде, але "рух уперед є".

Що про візит Президента України до США писали раніше?