Трамп озвучил дату, когда ждет ответ Украины на его мирный план

Дональд Трамп впервые прокомментировал свой мирный план по Украине. Президент США заявил, что у Киева есть неделя на то, чтобы согласиться с его предложением.

В четверг, 27 ноября, в США отмечают День благодарения. Этот день американский лидер считает "лучшим моментом" для Украины согласиться с его мирным планом, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.

Какие новые заявления сделал Трамп об Украине?

Дональд Трамп заявил, что следующий четверг – это крайний строк, когда Киев может согласиться на американское мирное предложение.

Также президент США заявил, что Украина теряет территории, а Путин якобы желает окончания войны.

Кроме того, политик подчеркнул, что не будет отменять санкции против нефтяных компаний России.

Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп спешит положить конец войне в Украине до конца 2025 года. США оказывают сильное давление на Владимира Зеленского, что подтвердил и сам украинский лидер.

Владимир Зеленский оценил мирный план Трампа как такой, что заставляет украинцев согласиться на "жизнь без свободы, достоинства и справедливости". В то же время, президент осознает, что отказ Киева от плана может означать потерю ключевого партнера и его помощи в противостоянии российской агрессии. Президент заявил, что вместе с европейскими союзниками будут работать над альтернативными мирными предложениями, чтобы представить их американцам.

Напомним, что новый мирный план США разрабатывали Стив Виткофф и Марко Рубио. Документ содержит 28 пунктов. Он требует от Украины отказаться от всего Донбасса и НАТО, сократить численность армии вдвое и фактически "простить" россиянам военные преступления.

Последние новости о мирном плане США