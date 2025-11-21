Трамп озвучил дату, когда ждет ответ Украины на его мирный план
- Дональд Трамп заявил, что у Киева есть неделя на то, чтобы согласиться с его мирным предложением для Украины.
- Трамп подчеркнул, что не будет отменять санкции против нефтяных компаний России.
Дональд Трамп впервые прокомментировал свой мирный план по Украине. Президент США заявил, что у Киева есть неделя на то, чтобы согласиться с его предложением.
В четверг, 27 ноября, в США отмечают День благодарения. Этот день американский лидер считает "лучшим моментом" для Украины согласиться с его мирным планом, передает 24 Канал со ссылкой на Clash Report.
Какие новые заявления сделал Трамп об Украине?
Дональд Трамп заявил, что следующий четверг – это крайний строк, когда Киев может согласиться на американское мирное предложение.
Также президент США заявил, что Украина теряет территории, а Путин якобы желает окончания войны.
Кроме того, политик подчеркнул, что не будет отменять санкции против нефтяных компаний России.
Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп спешит положить конец войне в Украине до конца 2025 года. США оказывают сильное давление на Владимира Зеленского, что подтвердил и сам украинский лидер.
Владимир Зеленский оценил мирный план Трампа как такой, что заставляет украинцев согласиться на "жизнь без свободы, достоинства и справедливости". В то же время, президент осознает, что отказ Киева от плана может означать потерю ключевого партнера и его помощи в противостоянии российской агрессии. Президент заявил, что вместе с европейскими союзниками будут работать над альтернативными мирными предложениями, чтобы представить их американцам.
Напомним, что новый мирный план США разрабатывали Стив Виткофф и Марко Рубио. Документ содержит 28 пунктов. Он требует от Украины отказаться от всего Донбасса и НАТО, сократить численность армии вдвое и фактически "простить" россиянам военные преступления.
Последние новости о мирном плане США
- Журналисты The Guardian обнаружили русизмы в тексте мирного плана США, что свидетельствует о возможном переводе с русского языка. Текст плана согласовывали посланник Кремля Кирилл Дмитриев и специальный представитель Дональда Трампа Стив Виткофф.
- Европейские лидеры готовят собственный вариант мирного плана для Украины, который, по их мнению, будет более благоприятным для Киева, чем американское предложение.
- США угрожают прекратить поставки оружия и разведданных Украине, если оно не подпишет мирный план с Россией до 27 ноября.