"Держитесь подальше": Трамп раскритиковал НАТО и отверг помощь по Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп резко отверг предложение помощи от союзников по НАТО в вопросе Ормузского пролива. По его словам, Альянс не продемонстрировал эффективности в критический момент.

Об этом Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

Какое заявление сделал Трамп?

Трамп сделал громкое заявление о роли союзников в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, фактически отказавшись от их помощи. По его словам, после стабилизации ситуации в регионе представители НАТО обратились с предложением поддержки, однако получили отрицательный ответ.

Трамп отметил, что не считает необходимым участие Альянса в этом вопросе и призвал союзников "держаться подальше". В своей публикации он резко раскритиковал НАТО, заявив, что организация не проявила себя тогда, когда это было нужно.

Я сказал им держаться подальше, разве что они хотят наполнить свои корабли нефтью. Они оказались ни на что не годными, когда это было нужно – бумажный тигр!

– написал он.

Это заявление прозвучало на фоне встреч международных лидеров в Париж, где обсуждаются вопросы координации действий для обеспечения безопасности судоходства в стратегически важном Ормузском проливе.

Несмотря на резкую риторику Трампа, страны НАТО продолжают консультации о возможных совместных действиях в регионе, учитывая его критическое значение для мирового энергетического рынка.

Что известно о ситуации с Ормузским проливом?