Трамп назвал потенциал России неограниченным, когда закончится "кровавая бойня"

Трамп 19 мая провел телефонный разговор с Путиным. Он назвал потенциал России неограниченным, когда закончится "кровавая бойня".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.

Смотрите также Россия готова работать с Украиной над меморандумом по мирному соглашению, – Путин

Что заявил Трамп после разговора с Путиным

Американский лидер сказал, что, по его мнению, двухчасовой разговор с Путиным "прошел очень хорошо".

Он подчеркнул, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня "и, что важнее, о завершении войны".

По словам Трампа, "тон и дух разговора были замечательными".

Если бы это было не так, я сказал бы об этом сейчас, а не позже. Россия хочет вести масштабную торговлю с Соединенными Штатами после того, как эта катастрофическая "кровавая бойня" закончится, и я с этим согласен,

– говорится в заметке.

Он заявил, что для России существует огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства.

"Ее потенциал неограничен", – высказался Трамп.

Трамп добавил, что так же и Украина может получить большие выгоды от торговли в процессе восстановления своей страны.