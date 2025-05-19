Трамп назвал потенциал России неограниченным, когда закончится "кровавая бойня"
Трамп 19 мая провел телефонный разговор с Путиным. Он назвал потенциал России неограниченным, когда закончится "кровавая бойня".
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Трампа в Truth Social.
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Что заявил Трамп после разговора с Путиным
Американский лидер сказал, что, по его мнению, двухчасовой разговор с Путиным "прошел очень хорошо".
Он подчеркнул, что Россия и Украина немедленно начнут переговоры о прекращении огня "и, что важнее, о завершении войны".
По словам Трампа, "тон и дух разговора были замечательными".
Если бы это было не так, я сказал бы об этом сейчас, а не позже. Россия хочет вести масштабную торговлю с Соединенными Штатами после того, как эта катастрофическая "кровавая бойня" закончится, и я с этим согласен,
– говорится в заметке.
Он заявил, что для России существует огромная возможность создать огромное количество рабочих мест и богатства.
"Ее потенциал неограничен", – высказался Трамп.
Трамп добавил, что так же и Украина может получить большие выгоды от торговли в процессе восстановления своей страны.