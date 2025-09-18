Дональд Трамп находится с визитом в Великобритании. Он во время пресс-конференции назвал суммы, которые США тратят на войну в Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию Трампа и Стармера.

Сколько США тратят на войну в Украине?

Американский президент долго говорил о том, что страны НАТО будут платить 5% своего ВВП на оборону. Ранее НАТО отдавало 2% ВВП, но теперь "будет платить полный объем средств" за оружие для Украины.

В то же время пообещал, что США будет продавать странам НАТО большие объемы оружия для Украины.

Соединенные Штаты отправили 250 миллиардов долларов на эту войну. И это очень печально, потому что она вышла из-под контроля,

– сказал Трамп.

Он добавил тезисы, которые уже стали классическими, – о том, что он завершил 7 войн. И снова перепутал Армению и Албанию, когда говорил о Нагорном Карабахе и мирном соглашении между Арменией и Азербайджаном.

Смотрите видео пресс-конференции Трампа и Стармера:

Интересно! По словам Трампа, на протяжении поколений военные США и Великобритании проливали кровь ради мира и свободы. Обе страны стоят бок о бок на защите ценностей англоязычного мира, "и я уверен, что мы продолжим это делать", сказал Трамп. В это же время лицо Стармера не выражало восторга и уверенности в словах президента США. Не понятно, имел ли Трамп в виду отправку совместных войск в какую-то страну, или это просто общие слова.

Относительно расходов внутри США Трамп заявил, что в этом году в страну будет инвестировано более 17 триллионов долларов, что во много раз превышает сумму, которая была в прошлом году.

Кир Стармер высказался о визите так: политики обсудили дальнейшую поддержку Украины и усиление давления на Путина, чтобы заставить его согласиться на мирное соглашение.

Британский премьер считает, что Путин показал свое истинное лицо, осуществляя крупнейшее наступление с начала вторжения. "Президент Трамп, вы проложили путь – и мы будем продолжать стоять на своем и работать вместе ради безопасности и мира", – сказал он.

Что имел в виду Трамп под расходами на войну в Украине?