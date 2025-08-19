Трамп назвал Украину "буфером" между Россией и Европой
- Дональд Трамп назвал Украину "буфером" между Россией и Европой и заявил, что все было хорошо, пока Джо Байден не вмешался.
- Трамп утверждает, что администрация Байдена предоставила Украине более 300 миллиардов долларов военной помощи, и критикует эту политику.
Дональд Трамп заявил, что Украина является "буфером" между Россией и Европой. Он также сказал, что якобы "все было хорошо", пока не вмешался экс-президент США Джо Байден.
Глава Белого дома считает, что якобы администрация Байдена предоставила Украине более 300 миллиардов долларов в качестве военной помощи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа в эфире Fox News.
Смотрите также Трамп сделал заявление о вопросе размещения войск США в Украине
Что сказал Трамп о войне в Украине?
По словам Трампа, Украина была своего рода "буфером" между Россией и остальной Европой и все было хорошо, пока Байден не вмешался.
Все хорошо работало, пока Байден не вмешался. Когда Байден дал им миллиарды долларов, я не дал им ничего. Не знаю, знаете ли вы, но мы не платим,
– сказал президент США.
Он также напомнил о соглашении с Украиной по полезным ископаемым и раскритиковал действия Байдена. Трамп сказал, что ему удалось заключить очень хорошую сделку и Соединенные Штаты получат значительно больше, чем 350 миллиардов.
Какие еще заявления сделал Трамп о войне в Украине?
- Трамп заявил, что Украина может получить много территорий после обмена и вернет себе спокойную жизнь благодаря американскому оружию. Однако отметил, что ей бесполезно надеяться на возвращение Крыма или вступление в НАТО.
- Американский лидер назвал Россию мощным военным государством. Он также предупредил, что с ней не стоит вступать в войну из-за ее гораздо большего размера. Такие комментарии Трампа вызвали возмущение не только в США, но и за рубежом.
- Президент США сказал, что надеется на готовность Владимира Путина завершить войну в Украине. Он предупредил, что диктатор столкнется с "жесткой ситуацией", если не пойдет на уступки.