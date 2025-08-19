Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Fox News. Президент США Дональд Трамп сделал очередное заявление о России, назвав ее "мощной военной державой".
Трамп отметил мощь Москвы и предупредил об опасности конфликта
По его словам, это страна значительно больше многих других, и с ней не стоит конфликтовать без осторожности.
Россия – мощная военная держава, нравится это кому-то или нет. Это значительно большая страна. Не стоит вступать в конфликт с нацией, которая в 10 раз больше вас,
– сказал Трамп.
Американский лидер подчеркнул, что размер и мощь России делают ее серьезным игроком на мировой арене, и конфронтация с ней может иметь серьезные последствия.
К слову, такие комментарии Трампа вызывают обсуждение за рубежом, ведь они повторяют предыдущие оценки президента о геополитической значимости Москвы и ее военной силе.
Что известно о встрече Зеленского и Трампа в Белом доме?
Во время визита в Вашингтон президент США Дональд Трамп назвал переговоры с президентом Зеленского Трамп назвал переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским успешными. Украинский лидер также оценил встречу положительно, отметив, что это, возможно, лучший разговор за все время.
Зеленский сообщил, что на потенциальной трехсторонней встрече с участием Владимира Путина планируется обсудить самые чувствительные вопросы, в частности возможный раздел территорий. Достижение договоренностей возможно только во время прямого диалога трех лидеров, и Трамп стремится организовать эти переговоры в короткие сроки.
Во время брифинга украинский президент также подтвердил, что гарантии безопасности для Украины будут оформлены официально на бумаге в течение ближайшей недели или 10 дней.