Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News. Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву про Росію, назвавши її "потужною військовою державою".

Читайте також Зеленський має проявити гнучкість, – Трамп про зустріч із Путіним

Трамп відзначив міць Москви та попередив про небезпеку конфлікту

За його словами, це країна значно більша за багато інших, і з нею не варто конфліктувати без обережності.

Росія – потужна військова держава, подобається це комусь чи ні. Це значно більша країна. Не варто вступати у конфлікт з нацією, яка в 10 разів більша за вас,

– сказав Трамп.

Американський лідер підкреслив, що розмір та міць Росії роблять її серйозним гравцем на світовій арені, і конфронтація з нею може мати серйозні наслідки.

До слова, такі коментарі Трампа викликають обговорення на міжнародній арені, адже вони повторюють попередні оцінки президента про геополітичну значущість Москви та її військову силу.

Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа у Білому домі?