Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Fox News. Президент США Дональд Трамп зробив чергову заяву про Росію, назвавши її "потужною військовою державою".
Трамп відзначив міць Москви та попередив про небезпеку конфлікту
За його словами, це країна значно більша за багато інших, і з нею не варто конфліктувати без обережності.
Росія – потужна військова держава, подобається це комусь чи ні. Це значно більша країна. Не варто вступати у конфлікт з нацією, яка в 10 разів більша за вас,
– сказав Трамп.
Американський лідер підкреслив, що розмір та міць Росії роблять її серйозним гравцем на світовій арені, і конфронтація з нею може мати серйозні наслідки.
До слова, такі коментарі Трампа викликають обговорення на міжнародній арені, адже вони повторюють попередні оцінки президента про геополітичну значущість Москви та її військову силу.
Що відомо про зустріч Зеленського та Трампа у Білому домі?
Під час візиту до Вашингтона президент США Дональд Трамп назвав переговори з президентом України Володимиром Зеленським успішними. Український лідер також оцінив зустріч позитивно, зазначивши, що це, можливо, найкраща розмова за весь час.
Зеленський повідомив, що на потенційній тристоронній зустрічі з участю Володимира Путіна планується обговорити найчутливіші питання, зокрема можливий розподіл територій. Досягнення домовленостей можливе лише під час прямого діалогу трьох лідерів, і Трамп прагне організувати ці переговори у короткі строки.
Під час брифінгу український президент також підтвердив, що гарантії безпеки для України будуть оформлені офіційно на папері протягом найближчого тижня або 10 днів.