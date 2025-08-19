Дональд Трамп заявив, що Україна є буфером між Росією та Європою. Він також сказав, що нібито все було добре, поки не втрутився експрезидент США Джо Байден.

Очільник Білого дому вважає, що буцімто адміністрація Байдена надала Україні понад 300 мільярдів доларів як військову допомогу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Трампа в ефірі Fox News.

Що сказав Трамп про війну в Україні?

За словами Трампа, Україна була свого роду буфером між Росією та рештою Європи й усе було добре, поки Байден не втрутився.

Усе добре працювало, доки Байден не втрутився. Коли Байден дав їм мільярди доларів, я не дав їм нічого. Не знаю, чи ви знаєте, але ми не платимо,

– сказав президент США.

Він також нагадав про угоду з Україною щодо корисних копалин і розкритикував дії Байдена. Трамп сказав, що йому вдалось укласти дуже хорошу угоду та Сполучені Штати отримають набагато більше, ніж 350 мільярдів.

Які ще заяви зробив Трамп про війну в Україні?