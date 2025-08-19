Очільник Білого дому вважає, що буцімто адміністрація Байдена надала Україні понад 300 мільярдів доларів як військову допомогу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Трампа в ефірі Fox News.

Що сказав Трамп про війну в Україні?

За словами Трампа, Україна була свого роду буфером між Росією та рештою Європи й усе було добре, поки Байден не втрутився.

Усе добре працювало, доки Байден не втрутився. Коли Байден дав їм мільярди доларів, я не дав їм нічого. Не знаю, чи ви знаєте, але ми не платимо,

– сказав президент США.

Він також нагадав про угоду з Україною щодо корисних копалин і розкритикував дії Байдена. Трамп сказав, що йому вдалось укласти дуже хорошу угоду та Сполучені Штати отримають набагато більше, ніж 350 мільярдів.

Які ще заяви зробив Трамп про війну в Україні?