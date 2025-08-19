Очільник Білого дому вважає, що буцімто адміністрація Байдена надала Україні понад 300 мільярдів доларів як військову допомогу. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву Трампа в ефірі Fox News.
Що сказав Трамп про війну в Україні?
За словами Трампа, Україна була свого роду буфером між Росією та рештою Європи й усе було добре, поки Байден не втрутився.
Усе добре працювало, доки Байден не втрутився. Коли Байден дав їм мільярди доларів, я не дав їм нічого. Не знаю, чи ви знаєте, але ми не платимо,
– сказав президент США.
Він також нагадав про угоду з Україною щодо корисних копалин і розкритикував дії Байдена. Трамп сказав, що йому вдалось укласти дуже хорошу угоду та Сполучені Штати отримають набагато більше, ніж 350 мільярдів.
Які ще заяви зробив Трамп про війну в Україні?
- Трамп заявив, що Україна може отримати багато територій після обміну та поверне собі спокійне життя завдяки американській зброї. Однак зазначив, що їй марно сподіватися на повернення Криму чи вступ у НАТО.
- Американський лідер назвав Росію потужною військовою державою. Він також попередив, що з нею не варто вступати у війну через її набагато більший розмір. Такі коментарі Трампа викликали обурення не лише у США, а й за кордоном.
- Президент США сказав, що сподівається на готовність Володимира Путіна завершити війну в Україні. Він попередив, що диктатор зіткнеться з жорсткою ситуацією, якщо не піде на поступки.