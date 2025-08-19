Глава Белого дома считает, что якобы администрация Байдена предоставила Украине более 300 миллиардов долларов в качестве военной помощи. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Трампа в эфире Fox News.

Что сказал Трамп о войне в Украине?

По словам Трампа, Украина была своего рода "буфером" между Россией и остальной Европой и все было хорошо, пока Байден не вмешался.

Все хорошо работало, пока Байден не вмешался. Когда Байден дал им миллиарды долларов, я не дал им ничего. Не знаю, знаете ли вы, но мы не платим,

– сказал президент США.

Он также напомнил о соглашении с Украиной по полезным ископаемым и раскритиковал действия Байдена. Трамп сказал, что ему удалось заключить очень хорошую сделку и Соединенные Штаты получат значительно больше, чем 350 миллиардов.

Какие еще заявления сделал Трамп о войне в Украине?