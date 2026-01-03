Трамп сравнил операцию США в Венесуэле с войной России против Украины

В ночь на 3 января США провели масштабную военную операцию в Венесуэле, захватив президента страны Николаса Мадуро. Рассказывая об успехе американских сил, Дональд Трамп вспомнил войну в Украине.

Во время телефонного разговора с журналистами Fox News американский лидер заявил, что ни одна страна в мире не смогла бы провести такую операцию, которую осуществили США в Венесуле, передает 24 Канал.

Почему Трамп упомянул Украину в контексте операции в Венесуэле?

Американскую кампанию в Венесуэле Трамп назвал "невероятной вещью".

"Никто не может нас остановить. Нет никого, кто имел бы такие возможности, как у нас", – похвастался политик.

Затем он вспомнил о войне России в Украине, которая длится уже почти четыре года и сопровождается большими потерями.

Когда я наблюдаю за этой войной в России (вторжением России в Украину – 24 Канал), которая продолжается и продолжается, и все умирают, это примитивно. Это примитивно. Это ужасно,

– заявил президент США.