Президент США решительно настроен положить конец войне в Украине. Впрочем, он, вероятно, до сих пор не имеет четкого представления о причинах ее возникновения.

Так, во время брифинга в Белом доме 25 августа президент США дал новое объяснение войны в Украине. Оно показало, что Дональд Трамп до сих пор не понимает экзистенциальность конфликта между Украиной и Россией, передает 24 Канал.

Что сказал Трамп о войне России и Украины?

Трамп заявил, что война между Украиной и Россией "оказалась большим конфликтом личностей". "Мы собираемся остановить и это", – добавил он. Этим самым американский лидер указал на свое непонимание того, что война – это не "какой-то" частный поединок разных характеров, например Зеленского и Путина. Это принципиальный конфликт, который длится веками. Он возник из имперских амбиций российского народа и нежелания украинцев в угоду им отказываться от своей сущности, права на свободу и на то, чтобы просто "быть".

Также во время своего выступления Дональд Трамп отверг обвинения в том, что он якобы симпатизирует диктаторам. "Я не люблю диктаторов. Я не являюсь диктатором", – сказал он.

К слову, президент США неоднократно выражал свое восхищение Владимиром Путиным, называя его "крепким орешком". Ранее он также рассказывал о хороших отношениях с главой Кремля. Дружелюбное отношение Трампа к Путину можно было заметить во время их встречи на Аляске.

Что известно о последних заявлениях Трампа о войне в Украине?