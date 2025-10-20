СМИ продолжают анализировать, как прошла встреча Зеленского и Трампа, и делятся инсайдами. В частности, известно, что Трамп был зациклен на себе, давил на Зеленского и ругался.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на WP.

Трамп не слушал Зеленского и говорил преимущественно о себе и Путине

Источники The Washington Post утверждают: Трамп непрерывно говорил, что недоволен, ведь ему не дали Нобелевскую премию мира.

Европейский дипломат, который был проинформирован о встрече в Белом доме, описал ее как хаос,

– говорится в статье.

Также говорится о том, что Трамп отбросил те карты фронта, которые привез ему Зеленский. И призвал Киев уступить России весь Донбасс ради заключения соглашения.

Трамп выслушал, но не отреагировал на украинское послание, сказал источник. Это было что-то вроде: "Нет, ребята, вы никак не сможете вернуть ни одной территории... Мы ничего не можем сделать, чтобы вас спасти. Вы должны попытаться дать дипломатии еще один шанс",

– сказано в материале.

Другой дипломат заявил: "Послание было таким, что Россия хочет только Донбасс, и это хорошая сделка, и Путин хочет закончить войну, и это можно сделать быстро".

Впрочем, позже Трамп сказал журналистам на борту самолета Air Force One, что не призывал Зеленского отказаться от Донбасса. "Пусть все остается так, как есть. Они могут договориться о чем-то позже", – заявил он.

Трамп настаивает на остановке боевых действий на текущей линии фронта. По его словам, солдаты должны "вернуться домой".

Какая ситуация на фронте сейчас?