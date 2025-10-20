ЗМІ продовжують аналізувати, як пройшла зустріч Зеленського і Трампа, та діляться інсайдами. Зокрема, відомо, що Трамп був зациклений на собі, тиснув на Зеленського і лаявся.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на WP.

Трамп не слухав Зеленського та говорив переважно про себе і Путіна

Джерела The Washington Post твердять: Трамп неперервно говорив, що невдоволений, адже йому не дали Нобелівську премію миру.

Європейський дипломат, який був проінформований про зустріч у Білому домі, описав її як хаос,

– ідеться в статті.

Також ідеться про те, що Трамп відкинув ті карти фронту, які привіз йому Зеленський. І закликав Київ поступитися Росії усім Донбасом задля укладення угоди.

Трамп вислухав, але не відреагував на українське послання, сказало джерело. Це було щось на кшталт: "Ні, хлопці, ви ніяк не зможете повернути жодної території… Ми нічого не можемо зробити, щоб вас врятувати. Ви повинні спробувати дати дипломатії ще один шанс",

– сказано в матеріалі.

Інший дипломат заявив: "Послання було таким, що Росія хоче лише Донбас, і це хороша угода, і Путін хоче закінчити війну, і це можна зробити швидко".

Втім, пізніше Трамп сказав журналістам на борту літака Air Force One, що не закликав Зеленського відмовитися від Донбасу. "Нехай все залишається так, як є. Вони можуть домовитися про щось пізніше", – заявив він.

Трамп наполягає на зупинці бойових дій на поточній лінії фронту. За його словами, солдати мають "повернутися додому".

