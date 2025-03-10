Ни у Украины, ни у России нет карт, – Трамп

Ранее Трамп говорил Зеленскому, что у него "нет карт", чтобы вести переговоры с позиции силы. Теперь Трамп заявил, что "карт нет" не только у Украины, но и у России.

Трамп отметил, что Украина и Россия должны заключить соглашение. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes Breaking News.

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"Карт нет" ни у России, ни у Украины

Президент США Дональд Трамп уточнил свою известную фразу, которую постоянно повторяет. Он отмечал, что у Украины "нет карт", чтобы вести переговоры с Россией. Зеленский на переговорах с Трампом в Белом доме говорил ему на это, что "пришел не в карты играть".

Теперь Трамп уточнил, что карт нет также Россия.

Вы знаете, я сказал, что они (Украина, – 24 Канал) не имеют карт. Никто на самом деле не имеет карт. Россия не имеет карт. Что надо сделать – это заключить соглашение. Они должны остановить убийства, это бессмысленная война,

– заявил Трамп.

Он добавил, что тысячи людей гибнут на войне и в мирных городах Украины. Это, говорит Трамп, важнее денег. Он снова заявил, что войны не произошло бы если бы он был президентом в 2022 году. Также якобы тогда не было бы никаких других проблем в США, что сейчас актуальны, в частности инфляция, поспешный выход из Афганистана и прочее.

Президент США также отметил, что Украина, по его мнению, подпишет соглашение о полезных ископаемых, а эта неделя может принести много важных шагов.