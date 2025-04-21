Трамп обещает в течение 3 дней подробности соглашения о войне в Украине

Президент Трамп пообещал в течение следующих нескольких дней озвучить подробности соглашения о войне. Он заявил об определенных успехах в переговорном процессе.

Такое заявление он сделал во время пасхального мероприятия в Белом доме в понедельник, 21 апреля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на FinancialJuice.

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Есть хорошие шансы, – Трампа

О вероятных деталях документа по миру в Украине Трамп пообещал объявить "в течение следующих 3 дней".

По его словам, прошли "хорошие встречи по Украине и России".

Также он утвердительно ответил на вопрос, возможно ли заключение соглашения уже в ближайшие дни.

Хорошие шансы на соглашение между Россией и Украиной на этой неделе,

– сказал Трамп.

Напомним, что в этот день также Путин предложил двусторонние переговоры с Украиной. По словам его приспешника Пескова, Россия якобы хочет обсудить прекращение ударов по гражданским объектам.

В то же время российский диктатор продолжает оправдываться за атаки по мирным украинцам и утверждает, что такие действия имели целью наказать украинских военных.