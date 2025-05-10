Трамп обратился к России и Украине с посланием: какой месседж он хотел донести

Президент США Дональд Трамп обратился с новым призывом к миру. Американский лидер адресовал его как России, так и Украине.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время пресс-конференции в Овальном кабинете.

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Что сказал президент США России и Украине

Дональд Трамп отметил, что хочет заявить обеим сторонам противостояния – время закончить эту войну.

Россия и Украина каждую неделю теряют около 5000 солдат и других людей. Я считаю, что эту бессмысленную войну следует закончить. Это мое послание для лидеров обеих стран,

– сказал президент США.