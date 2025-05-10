10 мая, 02:53
Трамп обратился к России и Украине с посланием: какой месседж он хотел донести
Основні тези
- Дональд Трамп призвал Россию и Украину закончить войну.
- Президент США назвал войну бессмысленной и обратился к лидерам обеих стран во время пресс-конференции в Овальном кабинете.
Президент США Дональд Трамп обратился с новым призывом к миру. Американский лидер адресовал его как России, так и Украине.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время пресс-конференции в Овальном кабинете.
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Что сказал президент США России и Украине
Дональд Трамп отметил, что хочет заявить обеим сторонам противостояния – время закончить эту войну.
Россия и Украина каждую неделю теряют около 5000 солдат и других людей. Я считаю, что эту бессмысленную войну следует закончить. Это мое послание для лидеров обеих стран,
– сказал президент США.
Заметим, днем ранее Трамп и Зеленский провели телефонный разговор. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт назвала его "хорошим", отметив, что лидеры говорили о полном 30-дневном перемирии. Пресс-секретарь выразила надежду, что "обе страны согласятся на это".
9 мая Reuters со ссылкой на французский дипломатический источник сообщил, что США и европейские союзники готовят новый проект по 30-дневному перемирию. Если Россия его отклонит, они совместно введут против неё санкции.