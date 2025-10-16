Вечером среды, 15 октября, Дональд Трамп в очередной раз сделал ряд заявлений. В частности, американский президент обратился к Владимиру Путину.

Он призвал главу Кремля прекратить убивать украинцев и россиян. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме.

К чему Трамп призвал Путина 15 октября?

Лидер США анонсировал свой будущий разговор с Владимиром Зеленским о войне. По словам Трампа, Украина хочет пойти в наступление. "Я приму решение по этому вопросу", – заметил он.

Кроме того, американский президент обратился к российскому диктатору. За время полномасштабного вторжения страна-агрессор якобы потеряла 1,5 миллиона человек, преимущественно солдат.

Все, чего мы хотим от президента Путина, чтобы он остановил это. Прекратил убивать украинцев и россиян, потому что он убивает много россиян,

– сказал Трамп.

К слову, ранее эксклюзивно для 24 Канала доктор философских наук и политический эксперт Андрей Городницкий рассказал, что жители отдаленных регионов России уже видят, какие большие потери они несут в войне, а набирать бойцов из крупных городов Кремль не хочет.

Что известно о потерях россиян в войне?