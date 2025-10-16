Трамп призвал Путина прекратить убивать украинцев и россиян
- На пресс-конференции 15 октября Дональд Трамп призвал Владимира Путина прекратить убивать украинцев и россиян.
- Президент США анонсировал предстоящий разговор с Владимиром Зеленским, отметив, что Украина хочет пойти в наступление.
Вечером среды, 15 октября, Дональд Трамп в очередной раз сделал ряд заявлений. В частности, американский президент обратился к Владимиру Путину.
Он призвал главу Кремля прекратить убивать украинцев и россиян. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме.
К чему Трамп призвал Путина 15 октября?
Лидер США анонсировал свой будущий разговор с Владимиром Зеленским о войне. По словам Трампа, Украина хочет пойти в наступление. "Я приму решение по этому вопросу", – заметил он.
Кроме того, американский президент обратился к российскому диктатору. За время полномасштабного вторжения страна-агрессор якобы потеряла 1,5 миллиона человек, преимущественно солдат.
Все, чего мы хотим от президента Путина, чтобы он остановил это. Прекратил убивать украинцев и россиян, потому что он убивает много россиян,
– сказал Трамп.
Трамп призвал Путина прекратить убийства: смотрите видео
К слову, ранее эксклюзивно для 24 Канала доктор философских наук и политический эксперт Андрей Городницкий рассказал, что жители отдаленных регионов России уже видят, какие большие потери они несут в войне, а набирать бойцов из крупных городов Кремль не хочет.
Что известно о потерях россиян в войне?
По состоянию на утро 15 октября Генштаб ВСУ отчитался об ориентировочных потерях противника. За последние сутки ликвидировано еще 1 070 оккупантов, а общие потери России составили около 1 126 220 человек.
В то же время представитель руководства НАТО, общавшийся с журналистами на условиях анонимности, подтвердил – российские потери действительно превысили 1,1 миллиона человек. Из них более 250 тысяч погибли в бою.
По данным Альянса, от начала полномасштабного вторжения агрессор потерял до 9 000 боевых танков и около 20 000 бронированных машин.