Увечері середи, 15 жовтня, Дональд Трамп укотре зробив низку заяв. Зокрема, американський президент звернувся до Володимира Путіна.

Він закликав очільника Кремля припинити вбивати українців і росіян. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на пресконференцію в Білому домі.

До чого Трамп закликав Путіна 15 жовтня?

Лідер США анонсував свою майбутню розмову з Володимиром Зеленським про війну. За словами Трампа, Україна хоче піти в наступ. "Я ухвалю рішення з цього питання", – зауважив він.

Окрім того, американський президент звернувся до російського диктатора. За час повномасштабного вторгнення країна-агресорка нібито втратила 1,5 мільйона людей, переважно солдатів.

Усе, чого ми хочемо від президента Путіна, щоб він зупинив це. Припинив вбивати українців і росіян, бо він убиває багато росіян,

– сказав Трамп.

Трамп закликав Путіна припинити вбивства: дивіться відео

До слова, раніше ексклюзивно для 24 Каналу доктор філософських наук і політичний експерт Андрій Городницький розповів, що жителі віддалених регіонів Росії вже бачать, яких великих втрат вони зазнають у війні, а набирати бійців із великих міст Кремль не хоче.

Що відомо про втрати росіян у війні?