Трамп обсудит с Рютте выход США из НАТО, - Белый дом

Дональд Трамп планирует обсудить вопрос возможного выхода США из НАТО. Вскоре должны пройти переговоры с генсеком Альянса Марком Рютте.

Об этом проинформировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге 8 апреля, передает Clash Report.

Что известно о планах США выйти из НАТО?

По словам Левитт, встреча американского президента и Марка Рютте состоится уже через несколько часов. К стате, в Politico писали, что визит Рютте в Вашингтон может стать для него серьезным испытанием, ведь генсек НАТО постарается не допустить глубокого раскола между США и Европой.

Ранее в Вашингтоне обсуждали возможность выхода из НАТО из-за недовольства позицией европейских партнеров, не оказавших поддержки в войне против Ирана.

Тогда госсекретарь Марко Рубио отмечал, что участие страны в Альянсе может быть пересмотрено, если он не будет отвечать интересам США.

Со своей стороны, министр войны США Пит Гегсет, комментируя информацию о возможном выходе страны из НАТО, заявлял, что решение будет принимать Трамп.

