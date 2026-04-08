Трамп обсудит с Рютте выход США из НАТО, - Белый дом
- Американский лидер намерен обсудить возможный выход США из НАТО с генсеком Альянса Марком Рютте.
- Напряженность между Вашингтоном и НАТО усилилась из-за недовольства позицией европейских партнеров в войне против Ирана.
Дональд Трамп планирует обсудить вопрос возможного выхода США из НАТО. Вскоре должны пройти переговоры с генсеком Альянса Марком Рютте.
Об этом проинформировала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге 8 апреля, передает Clash Report.
Читайте также Трамп анонсировал встречу делегаций США и Ирана "очень скоро": где пройдут переговоры
Что известно о планах США выйти из НАТО?
По словам Левитт, встреча американского президента и Марка Рютте состоится уже через несколько часов. К стате, в Politico писали, что визит Рютте в Вашингтон может стать для него серьезным испытанием, ведь генсек НАТО постарается не допустить глубокого раскола между США и Европой.
Ранее в Вашингтоне обсуждали возможность выхода из НАТО из-за недовольства позицией европейских партнеров, не оказавших поддержки в войне против Ирана.
Тогда госсекретарь Марко Рубио отмечал, что участие страны в Альянсе может быть пересмотрено, если он не будет отвечать интересам США.
Со своей стороны, министр войны США Пит Гегсет, комментируя информацию о возможном выходе страны из НАТО, заявлял, что решение будет принимать Трамп.
Конфликт Вашингтона и НАТО: что известно?
Недавно Трамп снова резко высказался о партнерах по Альянсу, заявив, что российский лидер Владимир Путин их не боится. В то же время он продолжает подрывать установившуюся систему западной безопасности, демонстрируя недовольство деятельностью НАТО и указывая на слабость союзников.
Кроме того, президент США заявил, что напряженность между Вашингтоном и НАТО возникла, в частности, из-за спора вокруг Гренландии.
Республиканцы подвергли критике заявление Дональда Трампа о возможном выходе США из НАТО, предупредив, что такой шаг может подорвать безопасность страны и подыграть интересы России и Китая. Они подчеркнули, что Североатлантический союз остается ключевым партнером Вашингтона, который поддерживал США после терактов 11 сентября, а также во время войн в Афганистане и Ираке.
В то же время, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронически отреагировал на эти угрозы, заявив, что американская политическая система вряд ли позволит реализовать подобное решение без одобрения Конгресса.