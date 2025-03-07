Трамп пристально следит за тем, что говорят украинцы, – Хэгсет

Глава Пентагона Пит Хэгсет высказался об остановке в военной помощи Украине. По его словам, это временная пауза.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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Зачем Трамп отслеживает слова украинцев

Хэгсет сказал об этом во время встречи с министром обороны Великобритании Джоном Хили.

Президент очень пристально следит за тем, что именно говорят и делают украинцы относительно приверженности этому мирному процессу, и нас очень поощряют те признаки, которые мы видим. В конце концов, Трамп примет решение, но пока это пауза в ожидании настоящей преданности пути к миру.

Как убеждает Хэгсет, приостановление военной помощи США Украине является временным.

Также он пообещал, что США и Великобритания "будут работать вместе, чтобы обеспечить длительный мир в Украине". И одобрительно отозвался об инициативах Франции и Великобритании.

"Посадим обе стороны за стол. Возьмем обязательства по миру, и это то, что президент Трамп активно делает, как с россиянами, так и с Владимиром Путиным, а также с украинцами и Зеленским. Итак, чтобы поддерживать длительный мир, в этом есть аспект безопасности. Великобритания и Франция пообещали вместе с другими стать главной частью этого. Будут другие аспекты, которые являются частью дальнейших условий переговоров", – сказал Хэгсет.

Напомним, Трамп угрожает России масштабными санкциями, если та откажется сесть за стол переговоров.