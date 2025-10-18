CNN узнало причину отказа Трампа относительно передачи Tomahawk для Украины
- По данным источников, Трамп отказал в передаче ракет Tomahawk из-за того, что Украина якобы стремится к эскалации конфликта.
- Президент США обеспокоен потенциальными потерями во время предстоящей сложной зимы.
В пятницу, 17 октября, Владимир Зеленский и Дональд Трамп в третий раз встретились в Белом доме. После президенты якобы разошлись во мнениях относительно будущего войны в Украине.
В частности, американский лидер "прямо и честно" дал понять – пока Киев не получит Tomahawk. Причины отказа объяснили для CNN несколько ознакомленных с ситуацией лиц, передает 24 Канал.
Почему Трамп отказал в передаче Tomahawk?
Трамп и Зеленский провели несколько часов вместе со своими ближайшими помощниками, что, по словам источников СМИ, было напряженной, откровенной и несколько "неудобной" дискуссией. В конце концов, американский президент отказал украинскому коллеге в предоставлении дальнобойных ракет, способных достигать далеко вглубь России.
Один из чиновников сказал, что Трамп был под впечатлением, якобы Украина стремится к эскалации и продолжению конфликта. Кроме того, лидер США обеспокоен потенциальными потерями во время предстоящей сложной зимы.
Напомним, вскоре после окончания встречи в Белом доме он выступил за прекращение огня вдоль нынешней линии фронта и в очередной раз призвал прекратить убийства. По словам источника, Трамп сказал своему окружению, что это связано с "реальным состоянием конфликта", аргументируя большим количеством разрушений и смертей.
Обе стороны должны заключить соглашение,
– сказал другой чиновник, утверждая, что ситуация будет только ухудшаться.
Заметьте! О отказе Трампа также писало издание Axios. Сейчас приоритетом политика является дипломатия, которую может подорвать передача Украине Tomahawk. "Посмотрим, что произойдет на следующей неделе", – сказал он, вероятно, говоря о запланированных переговорах между США и Россией.
К слову, Зеленский назвал разговор "предметным" и добавил, что его результат "может реально приблизить завершение этой войны".
Что предшествовало решению Трампа?
17 октября Зеленский и Трамп перешли к закрытой встрече после разговора с журналистами, переговоры затянулись и продолжались более двух часов. После украинский президент провел пресс-конференцию.
Накануне, 16 октября, по инициативе Владимира Путина состоялся его телефонный разговор с Трампом. Эксклюзивно для 24 Канала политолог Николай Давидюк отметил, что это была настоящая "спецоперация" Кремля. Российский диктатор таким образом попытался повлиять на решение США.
Интересно, что украинская делегация якобы привезла в Вашингтон презентацию о возможном использовании дальнобойных ракет и их влияние на ход войны. СМИ также писали, что Зеленский имел с собой карты с ключевыми объектами и слабыми местами российской военной экономики.