У п'ятницю, 17 жовтня, Володимир Зеленський і Дональд Трамп утретє зустрілися в Білому домі. Опісля президенти нібито розійшлися в думках щодо майбутнього війни в Україні.

Зокрема, американський лідер "прямо і чесно" дав зрозуміти – наразі Київ не отримає Tomahawk. Причини відмови пояснили для CNN кілька ознайомлених із ситуацією осіб, передає 24 Канал.

Чому Трамп відмовив у передачі Tomahawk?

Трамп і Зеленський провели декілька годин разом зі своїми найближчими помічниками, що, за словами джерел ЗМІ, було напруженою, відвертою та дещо "незручною" дискусією. Зрештою, американський президент відмовив українському колезі в наданні далекобійних ракет, здатних досягати далеко вглиб Росії.

Один з чиновників сказав, що Трамп був під враженням, нібито Україна прагне ескалації та продовження конфлікту. Окрім того, лідер США стурбований потенційними втратами під час майбутньої складної зими.

Нагадаємо, незабаром опісля закінчення зустрічі в Білому домі він виступив за припинення вогню вздовж нинішньої лінії фронту і вкотре закликав припинити вбивства. За словами джерела, Трамп сказав своєму оточенню, що це пов'язано з "реальним станом конфлікту", аргументуючи великою кількістю руйнувань і смертей.

Обидві сторони повинні укласти угоду,

– сказав інший чиновник, стверджуючи, що ситуація лише погіршуватиметься.

Зауважте! Про відмову Трампа також писало видання Axios. Наразі пріоритетом політика є дипломатія, яку може підірвати передача Україні Tomahawk. "Подивимося, що станеться наступного тижня", – сказав він, ймовірно, говорячи про заплановані переговори між США та Росією.

До слова, Зеленський назвав розмову "предметною" та додав, що її результат "може реально наблизити завершення цієї війни".

Що передувало рішенню Трампа?