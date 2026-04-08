Трамп отказался от своего ультиматума: с Ираном удалось договориться о прекращении огня

США не будут наносить "разрушительный удар" по Ирану. Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о перемирии в обмен на открытие Ормузского пролива.

Об этом президент США написал в своей сети Truth Social. Рассказываем, что известно на данный момент.

Трамп сообщил о прекращении огня с Ираном: при каком условии?

Дональд Трамп согласился на предложение Пакистана "сдержать разрушительную силу" и не бить по Ирану. В обмен на "полное, немедленное и безопасное открытие Ормузского пролива".

По словам президента США, говорится о "двустороннем прекращении огня". При этом его двухнедельная продолжительность "позволит окончательно согласовать и завершить Соглашение".